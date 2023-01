Griekspoor overweegt toernooi Rotterdam toch te spelen na titel

Tallon Griekspoor overweegt om volgende maand toch deel te nemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 2 van Nederland begon het tennisseizoen vorige week met een ATP-titel in het Indiase Pune en is daardoor flink gestegen op de wereldranglijst.

Door de stijging op de ranglijst heeft Griekspoor meer opties voor toernooien en hij wordt waarschijnlijk ook toegelaten tot de grote masterstoernooien van Indian Wells en Miami, beide in de maand maart. Die twee toernooien worden ook op hardcourt gespeeld.

Griekspoor (26) gaf eind vorig jaar te kennen dat hij een reeks graveltoernooien in Zuid-Amerika boven deelname aan Rotterdam en een aantal indoortoernooien verkiest, mede met als doel aan zijn ranking te werken op zijn favoriete ondergrond. Hij begon het jaar als nummer 95 van de wereld, maar is nu naar de 61e plek geklommen.

“Hij heeft zich bij ons gemeld om te informeren wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot een wildcard”, aldus een woordvoerder van het ABN AMRO Open. Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft echter geen wildcards meer beschikbaar. Vorige week gaf hij er een aan Andy Murray en ook Tim van Rijthoven heeft er al een toegewezen gekregen. De derde houdt Krajicek nog op zak.

Momenteel is Murray de nummer 49 van de wereld en mogelijk wordt hij op basis van zijn ranking rechtstreeks toegelaten in Ahoy. In dat geval kan Griekspoor de wildcard mogelijk overnemen.

Begin volgende week sluit de inschrijving van het toernooi van Rotterdam, dat op maandag 13 februari begint.