Handbalster Dulfer langer bij Duitse kampioen Bietigheim

Handbalster Kelly Dulfer heeft haar contract bij de Duitse club SG BBM Bietigheim verlengd met twee jaar tot en met juni 2025. De aanvoerster van Oranje stond in de belangstelling van veel andere grote Europese clubs, maar ze heeft ervoor gekozen bij de Duitse kampioen te blijven.

‘’De laatste anderhalf jaar in Bietigheim zijn echt geweldig geweest. Ik voel me erg op mijn gemak hier met de meiden en bij deze club en daarom kijk ik erg uit naar mijn verdere tijd bij de SG BBM’’, aldus Dulfer op de website van de club.

Met Bietigheim bleef de opbouwspeelster vorig seizoen 63 wedstrijden ongeslagen. De club veroverde de titel in de Bundesliga, won de Duitse beker en de Supercup en ook nog eens de Europacup (European League).

Dulfer verruilde in 2021 Borussia Dortmund voor Bietigheim. Daarvoor speelde de geboren Schiedamse in Denemarken bij Kopenhagen. Als international won Dulfer in 2019 de wereldtitel, zilver en brons op de WK’s van 2015 en 2017 en zilver en brons op de EK’s van 2016 en 2018.