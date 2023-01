Van de Zandschulp heeft net geen beschermde status in Melbourne

Botic van de Zandschulp heeft volgende week op de Australian Open net geen beschermde status. De beste Nederlandse tennisser staat één plek te laag op de wereldranglijst om geplaatst te zijn, zo blijkt uit de lijst met geplaatste spelers die het grandslamtoernooi openbaar heeft gemaakt.

Titelhouder Rafael Nadal uit Spanje is bij de mannen als eerste geplaatst, de Noor Casper Ruud is de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Servische favoriet Novak Djokovic is als vierde geplaatst, achter de Griek Stefanos Tsitsipas. Bij de vrouwen zijn Iga Swiatek uit Polen en de Tunesische Ons Jabeur als eerste en tweede geplaatst.

Van de Zandschulp is de nummer 34 van de wereld. De beste 32 tennissers hebben een beschermde status, maar door de afmelding van de mondiale nummer 1 Carlos Alcaraz is ook de nummer 33 van de wereld geplaatst. Geplaatste spelers ontlopen elkaar in de eerste en tweede ronde.

De Australian Open begint maandag. De loting wordt donderdag verricht.