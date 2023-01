Basketballers Bucks overwinnen inzinking in Atlanta

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na een wisselvallig optreden alsnog Atlanta Hawks verslagen. De bezoekers verspeelden een voorsprong van 24 punten, maar voorkwamen in de slotminuten een nederlaag: 105-114.

Dat was met name te danken aan topschutter Jrue Holiday (27 punten) en Brook Lopez (20 punten en 12 rebounds), die met een driepunter in de slotfase de bezoekers wat lucht gaf. Giannis Antetokounmpo kwam tot 7 punten, zijn laagste score dit seizoen, maar was wel goed voor 18 rebounds en 10 assists.

Atlanta had na een inhaalrace met nog ruim 3 minuten op de klok de leiding genomen: 103-101. Maar de Bucks reageerden met 10 punten op rij.

Atlanta miste topschutter Trae Young wegens ziekte.