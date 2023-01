Dagzege trucker Van den Brink in Dakar Rally

Martin van den Brink heeft de elfde etappe van de Dakar Rally bij de trucks gewonnen. De Nederlander maakt daardoor nog een goede kans de woestijnrally winnend af te sluiten. Van den Brink nadert landgenoot en klassementsleider Janus van Kasteren tot op iets meer dan een minuut.

Ook Martin Macik boekte wat tijdwinst op Van Kasteren, maar de Tsjech moet de resterende dagen nog altijd meer dan drie kwartier goedmaken. De zege van Van den Brink betekende de derde Nederlandse overwinning op rij in de Dakar Rally. Dinsdag was de ritwinst voor Van Kasteren, een dag later gevolgd door de dagzege van Pascal de Baar.