Franse klimmer Pinot begint aan laatste wielerseizoen

De Franse wielrenner Thibaut Pinot heeft aangekondigd dat hij aan het einde van dit jaar zijn carrière beëindigd. De Ronde van Lombardije eind oktober wordt zijn allerlaatste koers, zei de 32-jarige in de Franse sportkrant L’Équipe. “Ik ben klaar voor het echte leven”, aldus de renner, die etappes won in de Tour, Giro en Vuelta.

Pinot kondigde bewust al vroeg aan dat hij aan zijn laatste seizoen begint. “Als de mensen mij zien koersen, weten ze dat het de laatste keer is dat ze mij zien. Het is een weloverwogen beslissing.”

Pinot is een erkend klimmer die in 2018 met de Ronde van Lombardije zijn enige klassieker won. Hij won drie etappes in de Tour, twee in de Vuelta en één in de Giro. In 2014 eindigde hij als derde in de Ronde van Frankrijk. Hij reed zijn hele profcarrière, die begon in 2010, bij de Franse ploeg Groupama- FDJ.

Pinot rijdt in zijn laatste jaar de Giro en wil absoluut starten in de Tour. “Ik zou het vreselijk vinden als ik de Tour mis. Die ronde is zwaar, maar de Tour heeft me ook de mooiste emoties gegeven. Ik wil erbij zijn om het mooi af te sluiten”, aldus Pinot, die vaak te maken had met blessures en liefst vier keer moest opgeven in de Tour.