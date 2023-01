Griekspoor tegen Kotov, Hartono treft Rogers op Australian Open

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Rus Pavel Kotov. Die verloor weliswaar in de derde en laatste kwalificatieronde van de Amerikaan Ernesto Escobedo, maar belandde als zogenoemde lucky loser alsnog in het hoofdtoernooi.

Kotov is de nummer 118 van de wereld. Hij versloeg Griekspoor, na zijn toernooizege in het Indiase Pune gestegen naar de 61e plaats op de wereldranglijst, vorig jaar op het gravel van Marrakech.

Arianne Hartono bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Daarin werd de geboren Groningse gekoppeld aan de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 53 van de wereld. Hartono, die voor de tweede keer deelneemt in Melbourne, staat 237e op de mondiale ranglijst.

Eerder was al bekend dat Botic van de Zandschulp het in de eerste ronde opneemt tegen de Belarus Ilya Ivasjka.