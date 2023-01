Kickbokser Verhoeven verdedigt wereldtitel tegen Plazibat

Kickbokser Rico Verhoeven verdedigt tijdens Glory Collision 5 voor de elfde keer zijn wereldtitel. De 33-jarige Nederlander neemt het in het Arnhemse Gelredome op tegen de Kroaat Antonio Plazibat. Dat meldde organisator Glory donderdag tijdens een persconferentie in Utrecht.

Een datum voor Collision 5 is nog niet bekend. Het evenement stond aanvankelijk gepland in maart, maar vanwege een blessure van Verhoeven is dit uitgesteld.

Voor Verhoeven, die al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen is, is het zijn eerste titelgevecht sinds hij in oktober 2021 Jamal Ben Saddik versloeg. De Brabander liep tijdens het gevecht met de Belg een oogblessure op en stond sindsdien nog maar één keer in de kring. Hij won afgelopen oktober van landgenoot Hesdy Gerges op zijn eigen gala Hit It in het Rotterdamse Ahoy.