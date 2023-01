Onderzoek naar verdwenen miljoenen voormalig topsprinter Bolt

Financiële opsporingsinstanties in Jamaica doen onderzoek naar een rekening van voormalig topsprinter Usain Bolt. Van die rekening zijn naar verluidt miljoenen dollars verdwenen.

Bolt had de rekening bij de Jamaicaanse investeringsmaatschappij Stocks and Securities Limited (SSL). Zijn zaakwaarnemer Nugent Walker vertelde de Jamaicaanse krant The Gleaner dat achtvoudig olympisch kampioen Bolt afgelopen woensdag ontdekte dat er heel veel geld miste op zijn rekening.

“Alle relevante stappen zijn ondernomen om dit tot op de bodem uit te zoeken,” verklaarde Walker, die nog niet kon aangeven om welke bedragen het gaat en hoelang het onderzoek zou gaan duren. “Usain zit al meer dan 10 jaar bij deze firma. Zijn hele portefeuille wordt doorgelicht.”

Volgens The Gleaner is een voormalig werknemer van SSL betrokken bij grootschalige fraude bij het bedrijf en de verdwenen miljoenen van Bolt zouden onderdeel zijn van die fraude.

Bolt won drie keer olympisch goud op de 100 én 200 meter, veroverde elf wereldtitels op de sprint en is nog altijd wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter (9,58 en 19,19)