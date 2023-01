Sterspeler Steins speelt op WK met overleden vader in gedachten

Luc Steins is de aanjager van de Nederlandse handballers en de absolute sterspeler van het team, maar het recente overlijden van zijn vader laat wel zijn sporen achter. Steins heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk tijd doorgebracht bij zijn ongeneeslijk zieke vader en veel minder aandacht aan het handbal gegeven. “Mijn vorm en de focus zijn niet zoals het hoort in de topsport, maar ik moet het accepteren en doen wat ik kan”, zegt de 27-jarige spelbepaler aan de vooravond van het WK handbal.

Dat toernooi is bijzonder, want de huidige lichting internationals deed nog nooit mee aan een mondiale eindronde. Sterker, het is 62 jaar geleden (1961) dat de handbalmannen voor het laatst actief waren op het WK. “Mijn vader zei altijd; je mag twee dagen verdrietig zijn en dan moet het afgelopen zijn, want het leven gaat door. Ik probeer daar invulling aan te geven, maar dat is nog niet zo makkelijk. Ik ben zijn dood nog aan het verwerken en heb daardoor niet altijd de focus op het handbal. Dat zal op het WK denk ik ook nog zo zijn.”

Het wil niet zeggen dat Steins niet uitkijkt naar het WK. “Dat toernooi is natuurlijk ook een goede afleiding. Ik ben ook blij dat mijn moeder en mijn broer naar Polen komen en bij de wedstrijden zijn, dat geeft mij een gerust gevoel. Ik ben dan dicht bij de familie, zeg maar. En hoewel mijn vorm niet optimaal is, wil ik wel gewoon mijn steentje bijdragen aan het team. Die rol van aanjager en leider in de aanval zal ik blijven vervullen.”

Steins weet zich ook gesterkt door zijn teamgenoten. “Bij Oranje is het altijd leuk en gezellig. We bereiden ons serieus voor en zijn heel bewust bezig met onze sport. Dat geeft energie en houvast om door te gaan, ook al zal ik er af en toe met mijn hoofd niet helemaal bij zijn. Ik geef eerlijk toe dat ik een moeilijke tijd heb gehad, waarin ik handbal ook ben gaan relativeren. Ik vond het belangrijker om bij mijn familie te zijn en heb vaak heen en weer gereisd tussen mijn club in Parijs en mijn thuis in Limburg.”

De handballers danken hun deelname aan het WK, dat wordt gehouden in Zweden en Polen, aan een wildcard. Rechtstreekse plaatsing lukte niet, want Oranje verloor in april een beslissende play-off van Portugal. “Dat we met deze ploeg de goede weg zijn ingeslagen, is al een tijdje duidelijk. Die wildcard is niet onverdiend aan ons gegeven. We hebben inmiddels twee keer geproefd van het EK, nu kunnen we op dit WK laten zien hoe goed we zijn. Noorwegen is de grote favoriet in onze groep, maar tegen ArgentiniĆ« en Noord- MacedoniĆ« zijn we kansrijk. Het zal niet makkelijk worden, maar het is wel de uitdaging waar deze ploeg aan toe is.”