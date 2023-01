Van de Zandschulp opent Australian Open tegen Ivasjka

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Belarus Ilya Ivasjka. Dat is het resultaat van de loting van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. De Nederlandse tennisster is de nummer 34 van de wereld, Ivasjka staat op de 72e plaats van de mondiale lijst.

Tallon Griekspoor moet nog even geduld hebben om te weten wie zijn eerste tegenstander wordt. Hij lootte een qualifier. Als beide Nederlanders hun eerste partij winnen treffen ze elkaar in de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal begint tegen de Brit Jack Draper. Bij de vrouwen neemt de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek het op tegen de Duitse Jule Niemeier. Arianne Hartono, de enige Nederlandse die als qualifier het hoofdtoernooi bereikte, weet nog niet wie haar tegenstander wordt.

De Australian Open begint maandag.