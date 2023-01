Derde plaats voor skeletonster Bos in Altenberg

Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg als derde geëindigd. De 29-jarige Bos moest bij de vijfde race van het wereldbekerseizoen de Duitse vrouwen Tina Hermann en Susanne Kreher voor zich dulden.

Bos gaf in totaal 1,22 seconde toe op winnares Hermann en was over twee runs 0,18 seconde langzamer dan Kreher. De Nederlandse noteerde de zesde (59,08) en de tweede tijd (58,37), Hermann was twee keer de snelste (58,05 en 58,18).

“Over de eerste run was ik niet heel erg tevreden”, zei Bos. “Hij was op zich wel goed, maar toch ook wel een beetje slordig. De tweede run was een stuk beter en ik ben superblij dat ik uiteindelijk met brons weg mocht lopen. Ik had daarbij ook nog eens een derde en een tweede starttijd vandaag. Dat is ook zeker iets waar ik trots op ben.”

Vorige week vrijdag zegevierde Bos in Winterberg. Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had Bos het erepodium niet gehaald. Ze eindigde respectievelijk als vijfde (Whistler), zevende (Park City) en vijfde (Lake Placid).

Bos, die vorig seizoen de wereldbeker won, heeft dit seizoen als hoofddoel het WK van eind deze maand in Sankt Moritz. Eerst wacht volgende week, opnieuw in Altenberg, de zesde wereldbekerwedstrijd. Die wedstrijd is tevens het Europees kampioenschap. “Tina is de gedoodverfde favoriet voor het EK en die World Cup”, aldus Bos over de Duitse Hermann. “Ze heeft hier nu vijf wedstrijden op rij gewonnen, twee WK’s en drie wereldbekerwedstrijden. Maar ik kan goed meekomen, waar ik heel blij mee ben.”