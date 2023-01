Hockeyer Brinkman wil voor wat ‘ellende’ zorgen bij topfavorieten

Aanvoerder Thierry Brinkman (27) hoopt dat de Nederlandse ploeg op het WK hockey voor wat ‘ellende’ kan zorgen bij de topfavorieten. Met elf WK-debutanten in de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee is Nederland weliswaar geen topfavoriet, maar zijn er wel de nodige ambities. “Ik vind dat we goed genoeg zijn om door de kwartfinales heen te komen. Vanaf daar is het de vraag of we echt kunnen pieken en voor iets moois kunnen zorgen”, zegt Brinkman.

“Op voorhand is het lastig inschatten, maar als we de halve finale halen kun je niet zeggen dat we met dit team gefaald hebben. De poulefase zouden we in principe goed door moeten komen. We hebben daarin met Nieuw-Zeeland een taaie tegenstander, maar we zijn wel sterker dan Chili en Maleisië. Ik vind het belangrijk dat we de eerste plek in de poule pakken. Dan sta je in de kwartfinale, dat is de eerste grote test. Als we daar doorheen komen dan is dat denk ik in lijn met hoe we als team bezig zijn. We verdienen het om die kwartfinale door te komen. Vanuit daar kun je de sterkste landen treffen.”

De aanvoerder is wat de concurrentie betreft realistisch. “Wij hebben elf debutanten in onze ploeg. Andere teams zullen nu eenmaal verder zijn. Dat is de realiteit. In mogelijke wedstrijden tegen België, Australië en misschien gastland India zijn we absoluut niet de bovenliggende partij. Maar we hopen ergens natuurlijk wel dat we met onze manier voor wat ellende kunnen zorgen bij die favorieten.”

Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat Nederland op het WK zelf de hoogste trede van het podium beklom. “Of het te lang geleden is weet ik niet”, stelt Brinkman. “Wat mij betreft had het in 2018 al raak moeten zijn, toen is het uit onze handen geglipt. Nu is het een heel andere periode. Ik zeg altijd maar: dat goud van 1998 is een prestatie uit het verleden. Toen was de helft van dit team nog niet eens geboren. Dus wat kunnen wij daar nú mee? Wij doen gewoon ons best en dan zullen we zien. Nu is het een heel andere periode. De vraag is hoe realistisch het is om het nu te moeten halen. Wat mij betreft gaan we met deze groep vooral een aantal jaren bouwen en zoveel mogelijk oogsten. Natuurlijk draait het om een WK en uiteindelijk de Olympische Spelen. Daar wil je het beste zijn. En dat begint nu.”

Het WK in India begint op 13 januari en duurt tot 29 januari. Nederland neemt het zaterdag 14 januari in de eerste groepswedstrijd op tegen Maleisië.