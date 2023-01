Red Bull presenteert Formule 1-wagen begin februari in New York

Red Bull presenteert de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen begin volgende maand in New York. Dat meldt de ploeg van Max Verstappen, die dit jaar zijn derde wereldtitel op rij hoopt te winnen.

“Nieuwe uitrusting, nieuwe auto, New York”, aldus Red Bull op Twitter, waarmee de seizoensstart in de Verenigde Staten op 3 februari werd bevestigd.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 23 februari met drie testdagen in Sakhir in Bahrein. Daar is op 5 maart ook de eerste race van het nieuwe seizoen.

Alpha Tauri, het team van de Nederlander Nyck de Vries, presenteert de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen ook in New York, op 11 februari.