Shorttrackster Velzeboer na valse start al klaar op 500 meter EK

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft een teleurstellende start beleefd op de EK in de Poolse stad Gdansk. Op de 500 meter, de afstand waarop ze de regerend wereldkampioene is en met 41,416 seconden ook de houdster van het wereldrecord, werd Velzeboer in de heats gediskwalificeerd omdat ze een valse start maakte.

De 21-jarige Velzeboer wilde dit weekeinde op alle individuele afstanden de strijd aangaan met topfavoriete Suzanne Schulting. In de aanloop naar de EK vertelde Velzeboer dat ze extra aandacht had besteed aan haar start, die zeker op de kortste afstand (de 500 meter) heel belangrijk is. In Gdansk ging het echter juist bij de start mis voor de shorttrackster.

Schulting bereikte als winnares van haar heat wel eenvoudig de kwartfinales. Dat gold ook voor Yara van Kerkhof. Op de 1500 meter ging Velzeboer wel door, net als Schulting en Selma Poutsma. De drie Nederlandse vrouwen wonnen allemaal hun heat.