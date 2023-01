Tennisser Koolhof zonder titel in Adelaide naar Australian Open

Het is tennisser Wesley Koolhof niet gelukt opnieuw de titel te pakken op een ATP-toernooi in Adelaide, het laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor met zijn Britse partner Neal Skupski in de halve eindstrijd van de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten. Het werd 6-2 7-6 (4).

Vorig jaar pakten Koolhof en Skupski nog de titel op het tweede toernooi van het seizoen in Adelaide. Het duo begon 2022 al met een titel in Melbourne.

Jean-Julien Rojer wist de finale wel te bereiken in de Australische stad. Rojer hoefde samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in actie te komen tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara. Dat duo trok zich terug wegens een polsblessure van Glasspool.

De 33-jarige Koolhof reist nu door naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat maandag begint.