Trucker Van Kasteren neemt voorschot op eindzege Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft een grote stap gezet richting de eindzege in de Dakar Rally. De 36-jarige Nederlandse trucker won met overmacht de twaalfde etappe. Van Kasteren pakte in de klassementsproef over 185 kilometer ongeveer een half uur tijdwinst op zijn concurrent Martin van den Brink, die juist een dag eerder met winst van de elfde etappe zijn achterstand in het klassement had teruggebracht tot iets meer dan een minuut.

Van den Brink stond onderweg door onbekende problemen een tijdje stil. Ook de Tsjech Martin Macik, de nummer 3 van het klassement, verloor aan het einde van de proef veel tijd. Mitchel van den Brink, de zoon van Martin, eindigde in de etappe als tweede op bijna 19 minuten van Van Kasteren.

Van Kasteren en vader en zoon Van den Brink rijden allen in een Iveco van het rallyteam van Gerard de Rooy. De Rooy was in 2016, toen de Dakar Rally nog in Zuid-Amerika werd verreden, de laatste Nederlandse winnaar bij de trucks. Sindsdien domineerden de Russische Kamaz-trucks. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne ontbreken de Russen nu in de woestijnrally door Saudi-Arabië.

In het begin van deze ‘Dakar’ hadden de Tsjechen Macik en Ales Loprais de overhand, maar daarna namen de Nederlandse trucks het initiatief over. Van Kasteren zorgde vrijdag voor het zesde Nederlandse dagsucces in de laatste zeven etappes. Hij vierde zijn derde overwinning.

Loprais trok zich woensdag als leider in het klassement terug, nadat hij bij een dodelijk ongeval van een toeschouwer was betrokken. De Dakar Rally eindigt zondag in Dammam.