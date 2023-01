Van de Zandschulp en Griekspoor spelen maandag op Australian Open

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen maandag meteen in actie op de Australian Open. Arianne Hartono, de enige Nederlandse tennisster in het vrouwentoernooi, speelt pas dinsdag.

Van de Zandschulp neemt het in de eerste partij van de dag, op baan 17, op tegen Ilja Ivasjka uit Belarus. De wedstrijd begint om 01.00 uur Nederlandse tijd. Griekspoor treft in de tweede wedstrijd op baan 6 de Rus Pavel Kotov, een lucky loser. Kotov verloor in de laatste ronde van de kwalificaties, maar mocht na een afmelding toch deelnemen. Griekspoor en Kotov hebben een duel uit het vrouwentoernooi voor zich.

Als Van de Zandschulp en Griekspoor beiden winnen, dan spelen ze woensdag in de tweede ronde tegen elkaar.

In de Rod Laver Arena, het hoofdstadion in Melbourne, spelen Iga Swiatek uit Polen en de Spanjaard Rafael Nadal op de eerste dag. Swiatek treft de Duitse Jule Niemeier, Nadal de Brit Jack Draper.