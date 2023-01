Goud voor shorttracker Van ’t Wout op EK

Jens van ’t Wout heeft bij de Europese kampioenschappen shorttrack in het Poolse Gdansk de 1500 meter gewonnen. Hij passeerde nog net voor de finish de Belg Stijn Desmet. Ook het brons ging naar Nederland: Friso Emons pakte die medaille.

Itzhak de Laat was eerder gestrand in de halve finales.

Van ’t Wout bezorgde Nederland na Suzanne Schulting het tweede goud in Gdansk. Hij was dit seizoen ook al goed voor drie wereldbekerzeges. Hij won begin december in Almaty (Kazachstan) de 1000 meter en was daarvoor al succesvol geweest in Salt Lake City met winst op de 500 en 1500 meter.