Hockeyers beginnen WK met ruime zege op Maleisië

De Nederlandse hockeyers zijn het WK in India begonnen met een 4-0-zege op Maleisië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee leidde halverwege met 2-0 door doelpunten van Thijs van Dam en Jip Janssen, die een strafbal benutte. In het laatste kwart maakte Teun Bijns er uit een strafcorner 3-0 van. Kort voor tijd scoorde ook Jorrit Croon nog.

Nederland speelt maandag tegen Nieuw-Zeeland. Donderdag is Chili de laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Nederland is drievoudig wereldkampioen, maar de laatste titel dateert al weer van 1998 toen het WK in Utrecht werd gespeeld.