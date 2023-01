‘Lucky loser’ Kwon verrast met titel tennistoernooi Adelaide

De Zuid-Koreaanse tennisser Kwon Soonwoo heeft het tweede tennistoernooi van Adelaide gewonnen. Kwon, via de kwalificaties als zogenoemde lucky loser in het hoofdtoernooi beland, versloeg in de finale de als vierde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista-Agut in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (4). Vorige week werd in Adelaide ook al een voorbereidingstoernooi op de Australian Open gespeeld. Toen won de Serviër Novak Djokovic.

Kwon schakelde eerder in het toernooi ook al de Spanjaard Pablo Carreño Busta uit, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De titel in Adelaide was de tweede voor de 25-jarige Zuid-Koreaan die in 2021 de beste was in het toernooi van de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (nu Astana geheten). De ervaren Bautista-Agut had al elf ATP-titels achter zijn naam. De 34-jarige Spanjaard won vorig jaar nog de toernooien in Doha en Kitzbühel.