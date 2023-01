Rallyrijder Loeb blijft winnen in Dakar Rally

De Franse rallyrijder Sébastien Loeb heeft een bijzondere reeks in de Dakar Rally bij de auto’s neergezet door in Al-Hofuf zijn zesde etappezege op rij te boeken. Loeb was de beste in de dertiende etappe met een klassementsproef over 154 kilometer. Loeb won in totaal dit jaar zelfs zeven etappes, maar moet vrijwel zeker genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement. De achterstand op leider Nasser Al-Attiyah bedraagt ruim 1 uur en 20 minuten. De woestijnrally eindigt zondag in Dammam.

Loeb en zijn Belgische bijrijder Fabian Lurquin waren een kleine zes minuten sneller dan Al-Attiyah, de Qatarees die de Dakar Rally vorig jaar ook al won. De Fransman neemt al wel ten minste 35 punten mee naar het wereldkampioenschap rallyrijden waarvoor de Dakar Rally meetelt. In het klassement staat de Braziliaan Lucas Moraes derde, een kwartier achter Loeb.

De 45e editie van de Dakar Rally eindigt zondag na zo’n 8000 kilometer. De Fransman Stéphane Peterhansel en de Spanjaard Carlos Sainz waren daarin prominente uitvallers.