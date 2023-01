Schulting naar finale 1500 meter bij EK shorttrack

Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in het Poolse Gdansk de finale bereikt op de 1500 meter. De titelverdedigster won haar halve finale. Schulting is de enige Nederlandse in de finale. Selma Poutsma kwam in haar halve finale ten val, terwijl Xandra Velzeboer een straf kreeg na een botsing met de Duitse Anna Seidel.

Velzeboer was vrijdag op de 500 meter, de afstand waarop ze wereldkampioen is, al tegen een diskwalificatie aangelopen na een valse start. Schulting is de titelverdediger.

Bij de mannen gaan Jens van ’t Wout en Friso Emons strijden om de medailles op de 1500 meter. Itzhak de Laat strandde in de halve finales.