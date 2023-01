Shorttracker Van ’t Wout moet goud op 500 meter aan Sighel laten

Jens van ’t Wout is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk in Polen niet in geslaagd de 500 meter te winnen. De 21-jarige Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Pietro Sighel, die aan het begin de leiding nam en de eerste plaats niet meer afstond.

Van ’t Wout, die eerder op zaterdag wel goud pakte op de 1500 meter, finishte als tweede. De derde plaats was voor Reinis Berzins uit Letland.

Melle van ’t Wout, de broer van Jens, was veroordeeld tot de B-finale en daarin werd hij tweede. Daan Kos, de derde Nederlandse deelnemer, kwam wegens een diskwalificatie niet verder dan de voorronden.