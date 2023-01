Van Kasteren kan zege in Dakar Rally bij trucks amper nog ontgaan

Janus van Kasteren kan de eindzege in de Dakar Rally bij de trucks amper nog ontgaan. De Tsjech Martin Macik won zaterdag de dertiende en voorlaatste etappe, maar de Veldhovenaar werd tweede en beperkte de schade. Dat gold niet voor Martin van den Brink die veel tijd verloor vanwege materiaalpech en Macik in het klassement zag passeren. Van Kasteren heeft een marge van meer dan een uur op zijn naaste belager, terwijl in de slotetappe langs de Arabische Golf grote tijdverschillen normaal gesproken uitblijven.

Van Kasteren en Van den Brink komen allebei uit voor het rallyteam van Gerard de Rooy, in 2016 de laatste Nederlandse winnaar bij de trucks. De afgelopen jaren domineerden de Russische Kamaz-trucks, maar vanwege de inval in Oekraïne zijn de Russen niet welkom in de woestijnrally door Saudi-Arabië.

De Dakar Rally eindigt zondag in Dammam.