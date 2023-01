Handballers naar hoofdronde WK na zege op Noord-Macedonië

De Nederlandse handballers hebben zich geplaatst voor de hoofdronde van het WK in Zweden en Polen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson versloeg in het Poolse Krakau in de tweede wedstrijd Noord-Macedonië met 34-24.

Nederland sluit de groepsfase dinsdag af tegen Noorwegen. De eerste drie uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde en nemen de punten uit de groepsfase mee. Oranje was het WK begonnen met een zege op Argentinië (29-19). De Nederlandse handballers doen voor het eerst sinds 1961 mee aan de mondiale eindronde.

Na de eerste score voor Noord-Macedonië liep Nederland al snel uit naar een 7-3-voorsprong. Die marge hield de ploeg onder leiding van Luc Steins en Kay Smits goed vast. Oranje leidde bij rust met 18-11.

In de tweede helft kwamen de handballers uit Noord-Macedonië eerst wat terug, maar Oranje liep tijdens een man-meer-situatie met drie treffers weer verder uit. In het laatste kwartier gaf de ploeg van Olsson de voorsprong niet meer uit handen.