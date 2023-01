Shorttracksters sluiten EK af met goud op aflossing

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft de Europese kampioenschappen in de Poolse stad Gdansk afgesloten met vier gouden medailles en een zilveren. De drievoudig olympisch kampioene won met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof de aflossing, voor Hongarije en Italiƫ. De shorttracksters van Oranje leidden van start tot finish.

Voor de Nederlandse vrouwen is het de achtste keer dat ze de Europese titel pakten op de aflossing. Op de laatste EK in hetzelfde Gdansk in 2021 moest Nederland de titel aan Frankrijk laten en eindigde het team als tweede.

Schulting won een half uur eerder met Velzeboer en de shorttrackers Jens van ’t Wout en Itzhak de Laat goud op de gemengde aflossing, maar moest eerder op de dag de titel op de 1000 meter laten aan de Belgische Hanne Desmet.