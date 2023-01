Veldrijder Van der Haar voor vierde keer Nederlands kampioen

Lars van der Haar is in Zaltbommel voor de vierde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De coureur van Baloise – Trek Lions moest afrekenen met zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis, die afgelopen najaar de wegfiets verruilde voor de crossfiets.

Het brons was voor Ryan Kamp, die op grote afstand als derde de finish aan de Waalkade passeerde. Mathieu van der Poel ontbrak in Zaltbommel. Hij verkoos een trainingskamp in Spanje.

Sinds oktober zijn Van der Haar en Nieuwenhuis ploeggenoten, maar dat zorgde er niet voor dat er in Zaltbommel geen strijd werd geleverd. “Het was echt een hel”, vertelde een nog rillende Van der Haar, die niet alleen op de omstandigheden – regen, wind en een modderparcours – doelde. “Ik ben niet goed uit de drukke periode rond de kerst gekomen en ben ziek geweest. Om vervolgens zo’n zwaar parcours tegen te komen en zo’n ongelooflijk sterke tegenstander als Joris. Ik zag het halverwege de wedstrijd niet rooskleurig in.”

Nieuwenhuis reed een groot deel van de race op kop, maar kreeg in de laatste anderhalve ronde te maken met een loszittend voetplaatje. “Ik dacht nog aan wisselen van schoen, maar dan verlies je ook”, vertelde de 26-jarige renner uit Zelhem, vorig jaar nog wegrenner bij Team DSM.

Van der Haar had wel een vermoeden dat zijn medekoploper problemen had met zijn schoen. “Misschien dat ik daarom wel win. Ik voel me ook een beetje bezwaard dat ik Joris klop. Hij heeft zo sterk gereden en bleef maar rammen. Ik probeerde het in de laatste ronde, maar viel op de trap omdat ik mijn benen niet meer kon optillen.”

De 31-jarige Woudenberger hield net genoeg over, al had hij naar eigen zeggen het zwart voor de ogen gezien. “Ik ben natuurlijk wel blij met deze titel, maar ik heb geen achillespezen meer over.”