Griekspoor wint ook en zorgt voor duel met Van de Zandschulp

Tallon Griekspoor heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Daarin is woensdag Botic van de Zandschulp zijn tegenstander. Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, versloeg de Rus Pavel Kotov met 6-3 7-6 (3) 6-3.

Voor Griekspoor (26) was het al zijn vijfde overwinning van het jaar. Hij pakte bij zijn eerste toernooi van het seizoen, in het Indiase Pune, de titel. De nummer 63 van de wereld heeft pas één set verloren. Afgelopen week had Griekspoor kunnen deelnemen in Auckland, maar hij verkoos een week rust en training boven het spelen van een toernooi.

In Melbourne bleek dat hij vroeg in het jaar vertrouwen had opgedaan en tegen lucky loser Kotov, de mondiale nummer 117, kwam Griekspoor geen moment echt in de problemen. Na 2 uur en 9 minuten verzilverde hij zijn eerste wedstrijdpunt met een backhand langs de lijn. In de laatste game serveerde Griekspoor zich uit de problemen na een stand van 0-30. Hij kwam tot dertien aces.

Griekspoor liep op baan 6 meteen uit naar een 3-0-voorsprong en legde Kotov met agressief tennis zijn wil op. De Nederlander serveerde sterk en won 85 procent van de punten op zijn eerste opslag. Hij stond geen enkele servicebreak toe en had in de eerste en derde set aan één break voldoende voor de winst. In de tiebreak van de tweede set benutte Griekspoor na een 6-1-voorsprong zijn derde setpunt.

Eerder op de dag was Van de Zandschulp in vier sets te sterk voor Ilja Ivasjka uit Belarus. Daardoor komt het in de tweede ronde tot een Nederlands onderonsje. Voor het eerst sinds 2001 nemen twee Nederlandse tennissers het op een grand slam tegen elkaar op.

Griekspoor en Van de Zandschulp troffen elkaar half december in de finale van de Nederlandse kampioenschappen. Op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen won Van de Zandschulp een maand geleden met 7-6 (5) 7-5.

Vorig jaar wist Griekspoor, die eind vorig jaar de samenwerking met coach Raemon Sluiter beëindigde, de openingsronde ook te overleven in Melbourne. Hij verloor toen in de tweede ronde in een vijfsetter van de Spanjaard Pablo Carreño Busta.