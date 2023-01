Hockeyers verslaan ook Nieuw-Zeeland op WK met 4-0

De Nederlandse hockeyers hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in India met 4-0 gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee versloeg nu Nieuw-Zeeland met die cijfers. Oranje had zaterdag de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Maleisiƫ ook al met 4-0 gewonnen.

Thierry Brinkman hielp Oranje tegen het slordige Nieuw-Zeeland met twee treffers aan een snelle 2-0-voorsprong, waarna Koen Bijen nog voor rust de 3-0 maakte. Tjep Hoedemakers zette in de slotfase de eindstand op het scorebord.

Nederland gaat met 6 punten aan de leiding in de groep. Maleisiƫ versloeg maandag Chili met 3-2 en heeft 3 punten, net als Nieuw-Zeeland. Donderdag is het nog puntloze Chili de laatste tegenstander van Oranje in de poulefase. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales.

Oranje kende een uitstekende start tegen Nieuw-Zeeland. De drievoudig wereldkampioen opende al na 2 minuten de score via Brinkman, nadat Hoedemakers een pass van de tegenstander had onderschept. Na een strafcorner voor Nieuw-Zeeland profiteerde Nederland opnieuw van een fout van de tegenstander. De Nieuw-Zeelanders vervingen hun keeper voor een veldspeler om de gelijkmaker te forceren, maar liepen prompt tegen de 2-0 aan. Bijen vond Brinkman en de ervaren aanvaller van Bloemendaal schoof de bal in het lege doel. Thijs van Dam kreeg vervolgens nog een goede kans, terwijl Jip Janssen een strafcorner niet wist te benutten.

Oranje besliste de wedstrijd in het tweede kwart met een fraaie treffer van Bijen. De aanvaller tipte na een pass van Jonas de Geus de bal vanaf de kop van de cirkel binnen, 3-0. De nummer 3 van de wereldranglijst bleef jagen op meer, maar moest geduld hebben tot het vierde kwart voor de vierde treffer. Na voorbereidend werk van Tijmen Reyenga en Van Dam tikte Hoedemakers de 4-0 binnen.

“Het was een belangrijke wedstrijd in de groep”, aldus Brinkman, die werd gekozen tot ‘man of the match’. “Het zijn drie belangrijke punten. We hadden meer kunnen scoren, maar ik ben blij met het optreden van het team.”