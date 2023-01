James als tweede basketballer door grens van 38.000 punten in NBA

LeBron James heeft als tweede basketballer de grens van 38.000 punten in de NBA doorbroken. De 38-jarige Amerikaanse superster van Los Angeles Lakers deed dat in de nipt verloren thuiswedstrijd tegen Philadelphia 76ers (112-113). James is op weg om over enkele weken Kareem Abdul-Jabbar af te lossen als topscorer aller tijden van de NBA.

De nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in de Amerikaanse topcompetitie. James staat nu in zijn twintigste seizoen op 38.024 punten. De viervoudig NBA-kampioen speelde tegen de ‘Sixers’ zijn 1399e wedstrijd in de reguliere competitie, Abdul-Jabbar kwam tot 1560 duels. James is al de topscorer aller tijden van de play-offs met 7631 punten.

De vedette van de Lakers gooide tegen Philadelphia 76ers in totaal 35 punten bij elkaar en gaf ook nog eens 10 assists. Het bleek echter niet genoeg om de 24e nederlaag van het seizoen te voorkomen. Bij de tegenstander blonk Joel Embiid uit met 35 punten en 11 rebounds.

LA Lakers won dit seizoen pas negentien wedstrijden en staat op de dertiende plaats in het westen.