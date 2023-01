Medvedev gunt Giron slechts drie games op Australian Open

Tennisser Daniil Medvedev heeft zich eenvoudig verzekerd van een plaats in de tweede ronde van de Australian Open. De 26-jarige Rus was met 6-0 6-1 6-2 te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron.

Medvedev is in Australiƫ op jacht naar zijn derde finale in drie jaar tijd. De huidige nummer 8 van de wereld moest in 2021 zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic en verloor vorig jaar de eindstrijd van Rafael Nadal.

Hoewel het resultaat anders doet vermoeden, kreeg Medvedev aan het begin van de wedstrijd de punten niet cadeau. Hij wist in de lange tweede game pas zijn zesde breakpoint te benutten. Giron creƫerde in de eerste set drie breakpoints, maar wist op de belangrijke momenten niet toe te slaan: 6-0. De mondiale nummer 56 wist in de tweede set minder tegenstand te bieden, waardoor Medvedev eenvoudig de setwinst pakte met 6-1.

Medvedev bleef in de derde set eveneens geconcentreerd. Na een 2-2-tussenstand brak hij Giron twee keer op rij en haalde hij de zege op eigen service binnen: 6-2.