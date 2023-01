Oud-winnaar Wawrinka direct uitgeschakeld op Australian Open

Voor tennisser Stan Wawrinka zit de Australian Open er al weer op. De 37-jarige Zwitser, die in 2014 in Melbourne zijn eerste grandslamtitel veroverde, moest het in de eerste ronde in vijf sets afleggen tegen Alex Molcan uit Slowakije: 6-7 (3) 6-3 1-6 7-6 (2) 6-4. Wawrinka kwam in de beslissende set nog wel terug van een vroege break achterstand, maar leverde daarna nog twee keer zijn servicebeurt in.

De partij duurde bijna 4,5 uur. Wawrinka is, mede vanwege de nodige blessures in de afgelopen jaren, uit de top 100 van de wereldranglijst gevallen. De routinier staat nu op de 139e plaats. Zijn laatste zege op een grandslamtoernooi dateert van twee jaar geleden in Melbourne. Vorig jaar werd Wawrinka op Roland Garros, Wimbledon en de US Open steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. De drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 3 van de wereld ontbrak toen op de Australian Open.

Molcan treft in de tweede ronde de als zesde geplaatste FĂ©lix Auger-Aliassime. De 22-jarige Canadees rekende in vier sets af met zijn tien jaar oudere landgenoot Vasek Pospisil, die nog wel de eerste set met 6-1 won. Auger-Aliassime, zevende op de wereldranglijst, trok de partij daarna naar zich toe: 7-6 (4) 7-6 (3) 6-3.