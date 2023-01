Tennisser Kyrgios meldt zich af voor Australian Open

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de Australian Open, het grandslamtoernooi dat maandag is begonnen. De nummer 21 van de wereld heeft last van een knieblessure.

De 27-jarige Kyrgios, vorig jaar finalist op Wimbledon, was dit seizoen nog niet in actie gekomen. Hij zou het op het grandslamtoernooi in eigen land in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Roman Safioellin.

Kyrgios maakte zijn afmelding bekend op een ingelaste persconferentie, waarbij ook zijn fysiotherapeut aanwezig was. “Ik ben er kapot van, want dit is een van de belangrijkste toernooien van het jaar voor mij”, zei hij. Kyrgios gold als een van de outsiders voor de titel in Melbourne. Vorig jaar bleef hij op de Australian Open in de tweede ronde steken. Hij won toen samen met zijn landgenoot en goede vriend Thanasi Kokkinakis verrassend het dubbelspel.

Kyrgios speelde vrijdag in Melbourne nog een trainingswedstrijd tegen Novak Djokovic.

Na de afmelding van Kyrgios is Alex de Minaur de hoogst genoteerde Australiƫr op de wereldranglijst. Hij staat 24e.