Tennisster Hartono direct in actie op tweede dag Australian Open

Tennisster Arianne Hartono komt op de tweede dag van de Australian Open direct in actie. De Nederlandse qualifier neemt het in de eerste partij van dinsdag op baan 5 op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Het programma begint om 01.00 uur Nederlandse tijd.

De 26-jarige Hartono wist zich net als vorig jaar te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. De nummer 240 van de wereld won afgelopen week drie wedstrijden in de voorronden.

Hartono is de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi. Bij de mannen bereikten Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor maandag de tweede ronde.

Novak Djokovic staat dinsdag in het avondprogramma in de Rod Laver Arena. De negenvoudig kampioen in Melbourne, nummer 4 van de plaatsingslijst, neemt het in de tweede avondpartij op tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena. De eerste avondwedstrijd gaat tussen de als tweede geplaatste Tunesische Ons Jabeur en Tamara Zidansek uit Slovenië.

Het speelschema voor de tweede dag werd wat aangepast na de terugtrekking van Nick Kyrgios. De Australiër meldde zich op de openingsdag af voor de Australian Open vanwege een knieblessure.