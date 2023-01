Van de Zandschulp met moeite naar tweede ronde Australian Open

Botic van de Zandschulp heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 32 van de plaatsingslijst was met 6-3 3-6 7-5 6-3 te sterk voor Ilja Ivasjka uit Belarus, de mondiale nummer 73.

Na 3 uur en 32 minuten maakte Van de Zandschulp het af met een ace, nadat hij een punt eerder op deuce ook al een ace had geslagen. Hij benutte op baan 17 van Melbourne Park zijn tweede wedstrijdpunt.

In de derde set maakte Van de Zandschulp, gekleed in een oranje shirt, een 5-3-achterstand ongedaan door vier games op een rij te winnen. De beste tennisser van Nederland had het in de derde set zwaar en maakte veel onnodige fouten. Met regelmaat ging de bal meters uit en Van de Zandschulp uitte zijn onvrede. Met het nodige fortuin wist de Nederlander zijn achterstand tot één break te beperken en bij 5-4 krikte hij zijn niveau op en brak hij Ivasjka. Bij 6-5 serveerde Ivasjka om een tiebreak af te dwingen, maar op zijn derde setpunt sloeg Van de Zandschulp toe met een backhandwinner langs de lijn.

Ook in de vierde set kwam Van de Zandschulp een break achter, maar die repareerde hij direct. Bij 4-3 plaatste hij de beslissende break, waarna hij het uitserveerde. Van de Zandschulp sloot af met 56 winners, maar noteerde ook liefst 61 onnodige fouten.

In de tweede ronde neemt de 27-jarige Van de Zandschulp het mogelijk op tegen landgenoot Tallon Griekspoor, die momenteel nog aantreedt tegen de Rus Pavel Kotov. Het kan het eerste duel tussen twee Nederlanders op een grand slam worden sinds 2001.

Vorig jaar reikte Van de Zandschulp tot de derde ronde in Melbourne. Hij verloor toen bij de laatste 32 van de Rus Daniil Medvedev. Vlak voor deze editie van de Australian Open werd bekend dat Van de Zandschulp een geplaatste status zou hebben. Dat kwam door de afmeldingen van Carlos Alcaraz en Marin Cilic. Daardoor ontloopt hij in de eerste twee rondes geplaatste spelers.