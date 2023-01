Djokovic wint eenvoudig bij rentree op Australian Open

Novak Djokovic heeft zijn terugkeer op de Australian Open opgeluisterd met een probleemloze overwinning in drie sets. Met name in de eerste en derde set had de negenvoudig kampioen uit Servië maar weinig te duchten van de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Na iets meer dan twee uur was de partij afgelopen (6-3 6-4 6-0).

In de tweede set kon de Spaanse nummer 75 van de wereld nog enigszins meekomen, maar een break van Djokovic bij een stand van 3-3 was genoeg. In de derde set leek de hoop op een stunt bij Carballés Baena verdwenen.