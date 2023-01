Schaker Giri stunt met zege op gigant Carlsen in Wijk aan Zee

De Nederlandse grootmeester Anish Giri heeft in de vierde ronde van het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee gestunt met een zege op Magnus Carlsen. De Noorse gigant, die al jaren de wereldranglijst aanvoert, capituleerde na 35 zetten. Giri nam met zijn tweede zege van het toernooi de leiding bij de Masters in Tata Steel Chess.

Giri moest jaren wachten op een nieuwe zege op Carlsen in het klassieke schaken. De Nederlander wist in 2011 op 16-jarige leeftijd de Noorse grootmeester te verrassen door hem in 22 zetten te verslaan. Ook toen was Wijk aan Zee het decor.

Carlsen is achtvoudig winnaar van het toonaangevende Nederlandse toernooi, Giri is nog altijd op jacht naar zijn eerste eindzege in Wijk aan Zee.