Tennisster Jabeur knokt zich op Australian Open naar tweede ronde

De Tunesische tennisster Ons Jabeur heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 2 van de plaatsingslijst had drie sets nodig tegen de Sloveense Tamara Zidansek: 7-6 (8) 4-6 6-1.

Jabeur (28) bereikte vorig jaar zowel op Wimbledon als op de US Open de finale. In Melbourne is het bereiken van de kwartfinales in 2020 tot nu toe haar beste resultaat.

Na moeizame setwinst verloor ze al mopperend de tweede set. Pas in de derde set kwam het verschil in kwaliteit tot uiting. Zidansek, de nummer 88 van de wereld, won alleen nog de eerste game maar werd daarna weggespeeld. Bij het eerste wedstrijdpunt was het raak voor Jabeur, die nu de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj en de Tsjechische Marketa Vondrousova treft.