Zverev boekt in vijfsetter eerste overwinning sinds rentree

Alexander Zverev heeft op de Australian Open zijn eerste overwinning geboekt sinds zijn rentree na een zware enkelblessure. De als twaalfde geplaatste Duitser wist met 4-6 6-1 5-7 7-6 (3) 6-4 een stunt van de Peruaanse lucky loser Juan Pablo Varillas te voorkomen.

Na 4 uur en 6 minuten tennis besloot Varillas de partij met een backhand in het net. De nummer 103 van de wereld mocht na een nederlaag in het kwalificatietoernooi alsnog aantreden in Melbourne. De Peruaan was dicht bij een van de grootste stunts van het toernooi, op basis van de rankings, maar zover kwam het niet. Zverev dwong met het winnen van de tiebreak van de vierde set een beslissende set af en daarin maakte hij het verschil.

“Hoe ik me nu voel? Moe, maar extreem blij. Ik heb dit gemist de afgelopen zeven maanden. Dit soort wedstrijden vergoeden wel hoeveel ik heb afgezien. Het toernooi is nu al een succes voor mij”, zei de 25-jarige Zverev.

De nummer 13 van de wereld miste vorig jaar Wimbledon en de US Open doordat hij op Roland Garros een zware enkelblessure had opgelopen, in de halve eindstrijd tegen Rafael Nadal. Zijn rentree werd meermaals uitgesteld. Zverev keerde begin deze maand terug op de United Cup, maar daar wist hij in twee wedstrijden geen set te winnen.

Maandagavond werd bekend dat Zverev volgende maand naar het ABN AMRO Open in Rotterdam komt.