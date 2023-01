‘Baanbrekende’ salarisbetaling Gunnarsdottir wegens zwangerschap

De Franse voetbalclub Olympique Lyon moet oud-speelster Sara Bjork Gunnarsdottir alsnog 82.000 euro aan achterstallig salaris betalen. Dat heeft de mondiale bond FIFA bepaald. Het is de compensatie voor het inkomensverlies dat ze leed toen ze zwanger was. Volgens de FIFA zijn de clubs verplicht om zwangere speelsters hun volledige salaris te betalen.

De spelersvakbond FIFPro juichte de “baanbrekende uitspraak” toe en de IJslandse speelster reageerde in een open brief in The Players Tribune. “Dit is een garantie voor financiële zekerheid voor alle vrouwelijke spelers die tijdens hun carrière een kind willen krijgen”, schreef de 32-jarige Gunnarsdottir, die in 2020 bij Lyon kwam en de ploeg hielp aan de landstitel en de winst in de Champions League.

Gunnarsdottir werd begin 2021 zwanger en verhuisde tijdelijk naar IJsland voor de bevalling. Lyon besloot toen haar loon niet meer te betalen tot het moment dat ze weer terugkeerde in Frankrijk bij haar ploeg. De IJslandse international vocht die inkomstenderving met succes aan bij de FIFA. “Dit maakt deel uit van mijn rechten en kan niet worden betwist, zelfs niet door een club zo groot als Lyon”, aldus de speelster, die aan het einde van vorig seizoen Lyon verliet en een contract tekende bij Juventus.