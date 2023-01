Dubbelspel Koolhof op Australian Open uitgesteld vanwege regen

Tennisser Wesley Koolhof hoeft woensdag niet in actie te komen op de Australian Open. De eerste wedstrijd van de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel is van het schema gehaald vanwege het slechte weer in Melbourne, waar het uren onafgebroken regende. Iets voor 06.00 uur Nederlandse tijd, 16.00 uur in Melbourne, werd bekend dat er toch getennist zou worden op de bijbanen.

De 33-jarige Koolhof zou het met zijn Britse partner Neal Skupski opnemen tegen Aleksandr Boeblik uit Kazachstan en John-Patrick Smith uit Australiƫ. De partij stond gepland op baan 8, de baan waarop later op de dag Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor elkaar treffen. De wedstrijd van de Nederlanders is, na onder meer het schrappen van de partij van Koolhof, nu de derde van de dag.

De eerste wedstrijd van Demi Schuurs werd ook uit het schema van woensdag gehaald. Schuurs is samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk als zesde geplaatst in het vrouwendubbelspel.

Op Melbourne Park zijn de drie grootste stadions, de Rod Laver Arena, de Margaret Court Arena en de John Cain Arena, voorzien van een dak. Tijdens de eerste uren van de derde dag van de Australian Open werd alleen daar getennist.