Duel Van de Zandschulp en Griekspoor uren vertraagd wegens regen

De tweederondepartij op de Australian Open tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor begint wegens regenval in Melbourne uren later dan gepland. De eerste vijf uur werd er niet getennist op de onoverdekte banen. De twee Nederlanders spelen na aanpassingen in het schema nu de derde wedstrijd op baan 8.

De eerste duels hadden om 01.00 Nederlandse tijd moeten beginnen, maar dat was onmogelijk omdat de banen blank stonden. De beoogde aanvangstijd werd meerdere keren verschoven door de organisatie. Rond 05.30 uur, 15.30 uur plaatselijke tijd, maakte de toernooileiding bekend dat de banen speelklaar gemaakt zouden worden.

Van de Zandschulp (27) en Griekspoor (26) komen in actie na een duel uit het mannenenkelspel en een vrouwenenkelspel. Dubbelspecialist Wesley Koolhof zou ook op baan 8 spelen, maar zijn partij in het mannendubbelspel is inmiddels uit het schema gehaald. Voor het eerst sinds 2001 treffen twee Nederlandse tennissers elkaar op een grandslamtoernooi. 22 jaar geleden waren Jan Siemerink en Sjeng Schalken de laatste twee landgenoten die het tegen elkaar opnamen op het hoogste podium.

Dinsdag werden de wedstrijden enkele uren stilgelegd vanwege de extreme hitte in Melbourne. Vervolgens zat de regen de tennissers enige tijd dwars. Op Melbourne Park zijn de drie grootste stadions, de Rod Laver Arena, de Margaret Court Arena en de John Cain Arena, voorzien van een dak. De Australian Open is maandag begonnen.