Gauff verslaat Raducanu in duel beoogde sterren van de toekomst

Coco Gauff heeft in de tweede ronde van de Australian Open de Britse Emma Raducanu verslagen. De Amerikaanse won het duel tussen de twee beoogde sterren van de toekomst met 6-3 7-6 (4). Het duel werd gespeeld in de Rod Laver Arena, waar het dak gesloten was vanwege de regen in Melbourne.

Gauff stond in de tweede set met 4-2 voor, maar ze liet Raducanu terugkomen en moest bij een 5-4-achterstand twee setpunten wegwerken. Ze wist met de nodige moeite een derde set te voorkomen en maakte het in de tiebreak af op haar derde wedstrijdpunt.

“Ik vertelde mezelf in de wedstrijd te blijven hangen”, zei Gauff over de zwaarbevochten tweede set. “Het grootste gedeelte van de wedstrijd was van hoge kwaliteit en ik ben blij dat we beiden goed met de druk zijn omgegaan. Door velen werd naar deze wedstrijd uitgekeken sinds de loting is verricht. Om een grand slam te winnen moet je zeven wedstrijden winnen, maar je hoopt niet op zo’n tegenstander in de tweede ronde.”

De 18-jarige Gauff aast in Melbourne op haar eerste grandslamtitel. Ze reikte vorig jaar tot de finale op Roland Garros. De twee jaar oudere Raducanu schreef in 2021 verrassend de US Open op haar naam. De twee jonge tennissters worden gezien als de beoogde opvolgers van voormalige uithangborden als Serena Williams en Maria Sjarapova, die inmiddels zijn gestopt. Gauff staat zevende op de wereldranglijst, Raducanu liefst zeventig plekken lager.