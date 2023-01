Gesink loopt bekkenbreuk op bij val in Tour Down Under

Robert Gesink heeft bij zijn val in de eerste etappe van de Tour Down Under een breuk in zijn bekken opgelopen. Dat meldt de wielrenner van Jumbo-Visma op zijn Instagram-account.

Gesink ging zo’n 25 kilometer voor de finish onderuit, kwam hard op zijn hoofd terecht maar bleek ook andere verwondingen te hebben opgelopen. “Niet de manier waarop ik had gehoopt mijn tijd hier af te sluiten”, schreef Gesink, die eerder al met zijn gezin naar AustraliĆ« was gereisd. “Het was een ongelukkige val die me een bekkenbreuk en heel veel schaafwonden heeft opgeleverd. Ik ben nu weer bij mijn familie.”

De rit werd gewonnen door de Duitser Phil Bauhaus.

Behalve Gesink gingen van Jumbo-Visma ook Timo Roosen en Tim van Dijke onderuit, maar zij konden verder. “We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg”, zei ploegleider Addy Engels. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil.”