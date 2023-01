Griekspoor is Van de Zandschulp in drie sets de baas in Melbourne

Tallon Griekspoor heeft zich ten koste van Botic van de Zandschulp geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De nummer 2 van Nederland was met 6-4 6-4 6-4 te sterk voor zijn landgenoot, de mondiale nummer 34 en de kopman van het Daviscupteam. Griekspoor staat 29 plekken lager op de ranglijst.

Griekspoor (26) maakte het na 2 uur en 4 minuten af met een ace, zijn negende van de wedstrijd. Hij serveerde de hele wedstrijd sterk en werd slechts één keer gebroken. Van de Zandschulp (27) moest vier keer zijn servicegame afstaan.

In de eerste twee sets sloeg Griekspoor toe op de belangrijke momenten en in beide sets had hij aan één break voldoende voor setwinst. De zelfverzekerd ogende Griekspoor toonde zich in de lastige omstandigheden een stuk vaster dan Van de Zandschulp, die wisselvallig speelde en goede periodes afwisselde met mindere. Griekspoor speelde gevarieerder en probeerde het agressieve baselinespel van zijn dubbel- en trainingspartner te ontregelen.

In de derde set leek Van de Zandschulp in de wedstrijd te komen, maar Griekspoor maakte de vroege break achterstand (2-0) direct ongedaan met een fraaie lob vanuit de loop. Hij balde zijn vuist naar de kant en gunde zijn teleurgestelde landgenoot geen kans meer. Op 3-3 plaatste hij de beslissende break na een mislukte service-volley-actie van Van de Zandschulp, die weinig succes had aan het net.

De wedstrijd was pas rond middernacht klaar. De wedstrijden op de bijbanen werden een paar uur uitgesteld vanwege de regenval in Melbourne. Daarom kon de partij pas om 21.50 uur plaatselijke tijd aanvangen en werd die verschoven van baan 8 naar baan 17. Vanwege het slechte weer en het late tijdstip werd het Nederlandse onderonsje voor matig gevulde tribunes gespeeld.

Eind vorig jaar stonden de twee ook tegenover elkaar op de Nederlandse kampioenschappen in Amstelveen en toen won Van de Zandschulp, die in 2022 ook de laatste ontmoeting op internationaal niveau had gewonnen.

Het was het eerste duel tussen twee Nederlanders op een grand slam sinds 2001. 22 jaar geleden troffen Jan Siemerink en Sjeng Schalken elkaar op de Australian Open. Siemerink won toen in vijf sets.

In de derde ronde neemt Griekspoor het vrijdag op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag de Australiër Rinky Hijikata met 6-3 6-0 6-2 kansloos liet. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Griekspoor en Tsitsipas.