Judoka Van Dijke geopereerd aan elleboog, WK niet in gevaar

Judoka Sanne van Dijke heeft een operatie aan haar rechterelleboog ondergaan. Volgens een woordvoerder van de judobond komt het WK, begin mei, niet in gevaar voor de nummer 3 van de afgelopen twee wereldkampioenschappen (tot 70 kilogram).

Van Dijke had al enige tijd last van “kleine stukjes bot die rondzweefden” in haar elleboog. Die zorgden voor pijn en ongemakken. De judoka had gehoopt de ingreep na haar carrière te kunnen doen, maar vorige week kreeg ze er tijdens een trainingskamp in Oostenrijk weer last van met het strekken en buigen. Daarom is, na overleg met specialisten, besloten over te gaan tot een operatie. Die is succesvol verlopen in Rotterdam.

De 27-jarige Van Dijke moet nu twee weken volledig rust houden en gaat zich dan richten op haar revalidatie. Ze hoopt voor het WK, van 7 tot en met 14 mei in Doha, nog in actie te kunnen komen.

Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde Van Dijke ook een bronzen plak in de klasse tot 70 kilogram. Ze is de nummer 2 van de wereld.