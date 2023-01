Jumbo-Visma verliest Gesink in Tour Down Under door valpartij

Wielerploeg Jumbo-Visma is Robert Gesink in de eerste etappe van de Tour Down Under kwijtgeraakt door een valpartij. De 36-jarige Nederlander viel op zo’n 25 kilometer van de finish in het Australische Tanunda hard met zijn hoofd op het asfalt. Ook onder anderen de Duitser Phil Bauhaus kwam ten val, maar hij kwam in de sprint uiteindelijk alsnog als eerste over de streep.

Met Gesink gaat het “naar omstandigheden goed”, meldt Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels. Ploeggenoten Timo Roosen en Tim van Dijke vielen ook, maar zij konden verder. “We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg”, aldus Engels. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil.”

In de finale was Bauhaus na zo’n 150 kilometer de sterkste, al moest daar wel eerst de finishfoto voor worden bekeken. De in eigen land rijdende renners Caleb Ewan en Michael Matthews kwamen net tekort.

De Italiaan Alberto Bettiol blijft de leider in het klassement na het winnen van de proloog dinsdag. Hij wordt nu op 6 seconden gevolgd door Matthews. Donderdag hebben de sprinters wederom een goede kans op de etappezege. De Tour Down Under duurt tot en met zondag. De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van het jaar uit de WorldTour, de hoogste categorie in het profwielrennen.