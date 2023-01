Manchester United speelt met Weghorst gelijk bij Crystal Palace

Met nieuweling Wout Weghorst meteen in het elftal heeft Manchester United in de Premier League gelijkgespeeld bij Crystal Palace. De formatie van trainer Erik ten Hag kwam tegen de Londense formatie niet verder dan 1-1.

Manchester United staat nu op de derde plaats, met een achterstand van 8 punten op lijstaanvoerder Arsenal.

Vlak voor rust kwam United op voorsprong. De Portugees Bruno Fernandes schoot raak, nadat de Deen Christian Eriksen de bal met veel overzicht had teruggelegd.

Weghorst was in de eerste fase eenmaal gevaarlijk. Hij zag een kopbal net over het doel gaan, na een voorzet van Luke Shaw. Verder was de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ als ‘kaatsende spits’ enkele malen betrokken bij de opbouw van een dreigende aanval. Weghorst werd halverwege de tweede helft gewisseld.

In extra tijd kwam de thuisclub langszij. Michael Olise scoorde uit een vrije trap.

Weghorst werd vorige week op huurbasis overgenomen van Burnley, de Engelse club die de international van Oranje het afgelopen halfjaar verhuurde aan het Turkse Besiktas.

Voormalig Feyenoorder Tyrell Malacia bleef bij Manchester United op de bank.

Manchester United speelt komende zondag opnieuw in Londen, dan tegen koploper Arsenal. United won het afgelopen weekeinde van kampioen Manchester City.