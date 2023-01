NBA-koploper Denver Nuggets wint zevende duel op rij

De Amerikaanse basketbalgrootmacht Denver Nuggets heeft in de NBA zijn zevende wedstrijd op rij gewonnen. De koploper van de westelijke divisie was in eigen stadion te sterk voor Portland Trail Blazers, dat juist zijn achtste uitduel op rij verloor (122-113). Vedette Nikola Jokic was wederom belangrijk voor de Nuggets, met 36 punten.

Maar daarmee was de Servische Jokic niet de meest trefzeker man van het veld. Die speelde in de vorm van Damian Lillard voor de Blazers. De Amerikaan was goed voor 44 punten. Toch kon hij niet voorkomen dat de koploper zijn veertiende opeenvolgende thuiszege boekte.

Zo wonnen de Nuggets hun 31e wedstrijd na 44 speelrondes. In de westelijke competitie volgt Memphis Grizzlies op korte afstand met dertig zeges uit 43 duels.